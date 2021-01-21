21 января 2021 | Время чтения 11 мин

Некоторые из худших лидеров американского народа, по крайней мере по обычным меркам президентского успеха, были самыми эффективными союзниками еврейского государства. Почему так получилось и есть ли связь между тем, что некий американский президент добивался исключительных успехов для Израиля и тем, что с поста он уходил с позором, обсуждает в издании Times of Israel Мартин Крамер, преподаватель истории, научный сотрудник в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Дарья Юдкевич, , 00:54 — REGNUM Конец правления администрации Трампа побудил многих к подведению итогов. Многие утверждают, что Дональд Трамп был хорош для Израиля. Перенос посольства США в Иерусалим, признание израильского суверенитета над Голанскими высотами, посредничество в Авраамовых соглашениях, оказание «максимального давления» на Иран — неудивительно, что большинство израильтян предпочли бы, чтобы Трамп пошел на второй срок.

План США по ближневосточному урегулированию («Сделка века») 28 января 2020 года

И все же по обычным меркам президентского успеха он был никудышным. Он входит в короткий список из пяти американских президентов, которые не смогли переизбраться за последнее столетие. И у него есть уникальный позор — он дважды подвергался импичменту. Нередко ученые мужи, партийные и другие, предсказывают, что он войдет в историю как «худший президент всех времен».

По правде говоря, нет ничего более непредсказуемого, чем история. Но в данный момент Трамп выглядит как еще одна вариация знакомого типа: отвергнутый президент, который хорошо справлялся с Израилем. За последние полвека два предыдущих президента, которые сделали всё, чтобы обезопасить Израиль и принести ему мир, также были отвергнуты американской общественностью. Сравнение показательно, хотя его уроки неуловимы.

«Никсон не нарушил ни одного обещания…»

Первый случай — Ричард Никсон. С самого начала израильским лидерам и чиновникам нравилось то, что они видели в Никсоне. Как сказал посол Израиля в Вашингтоне Ицхак Рабин в 1972 году, «никогда в истории Америки ни один президент не заходил так далеко в своих произраильских заявлениях или в выражении приверженности Америки безопасности Израиля». В год выборов это вызвало бурю критики и привело к тому, что в редакционной статье «Вашингтон Пост» Рабин был назван «недипломатичным дипломатом».

В то время Рабин настаивал, что у него нет намерения играть в фаворитов. Но в своих мемуарах он описал Никсона как «более желательного кандидата с точки зрения Израиля» по сравнению с демократом Хьюбертом Хамфри и выразил разочарование из-за того, что «американские евреи не разделяют моего мнения». Он даже опасался, что эта нехватка еврейских сторонников может настроить Никсона против Израиля. К своему облегчению, он обнаружил, что взгляды Никсона на Израиль «основывались не только на политической целесообразности» и признал, что его «опасения оказались беспочвенными».

Голда Меир и Ричард Никсон, 1969

Доказательство пришло в октябре 1973 года, когда Израиль подвергся комбинированному внезапному нападению Египта и Сирии. Именно Никсон, по словам некоторых израильтян, «спас Израиль», сначала отправив ему огромные поставки оружия по воздуху и морю, а затем столкнувшись с советскими сторонниками Египта, угрожая ядерной войной. Никсон не дрогнул и тогда, когда арабские нефтяные государства ответили ему жестоким нефтяным бойкотом.

Израильтяне чувствовали себя оправданными за то, что доверяли человеку, которого многие американцы называли «хитрой тварью» (смягченный вариант выражения). «Я знала, что президент Никсон обещал нам помочь», — писала в своих мемуарах тогдашняя премьер-министр Израиля Голда Меир, — и по своему прошлому опыту общения с ним я знала, что он нас не подведет. Позвольте мне здесь повторить то, что я часто говорила раньше (обычно к крайнему раздражению многих моих американских друзей). История будет судить Ричарда Никсона — и вполне вероятно, что вердикт будет очень суровым — надо также навсегда записать, что он не нарушил ни одного из обещаний, данных нам».

Когда Никсон в конце концов ушел в отставку с позором из-за Уотергейта, это сильно огорчило Меир:

«Неудивительно, что его отставка — при обстоятельствах, беспрецедентных в американской истории, — вызвала у меня глубокое сожаление. Я была знакома с его достоинствами и недостатками, которыми он обладал в изобилии. Но прежде всего я очень уважала его широкое видение и понимание мировой политики. Его доктрина о том, что Соединенные Штаты должны помогать тем странам, которые хотят помочь самим себе, нашла очень конкретное выражение в отношении Израиля… Никсон помог предоставить Израилю больше оружия, чем любой другой американский президент. За это, а также за то, что он строго избегает навязывать Израилю нежелательное политическое решение, он заслуживает глубокой благодарности этой страны».

В рейтингах, составленных историками-президентами, Никсон за эти годы немного поднялся, но он по-прежнему находится в нижней трети всех президентов. В отличие от него, он был бы на вершине или почти на вершине списка «лучших друзей» Израиля в Белом доме.

Менахем Бегин, Джимми Картер и Анвар Садат на подписании Кэмп-Дэвидского соглашения. 1978

«Картер сделал больше и пошел дальше»

Второй случай — Джимми Картер. Сегодня принято считать Картера враждебным Израилю, основываясь на резкой критике, которую он обрушил на израильскую политику после ухода из Белого дома. Его бестселлер 2006 года «Палестина: мир, а не Апартеид» стал его анафемой у сторонников Израиля.

Но таким не было восприятие Картера, когда он был президентом, и успех Картера в посредничестве в заключении мира между Израилем и Египтом в Кэмп-Дэвиде сегодня выглядит большим, в отличие от многих неудачам последующих президентов. Без уникального набора навыков Картера визит египетского лидера Анвара Садата в Иерусалим в 1977 году мог бы ни к чему не привести.

В конце 1979 года Моше Даян, который был в Кэмп-Дэвиде, хвалил Картера. «Картер сделал больше и пошел дальше, чем любой бывший президент, чтобы принести мир между нами и арабами», — заявил он. В рамках этого мирного соглашения «мы достигли первоклассных соглашений, лучше, чем когда-либо Израиль имел с Соединенными Штатами».

Более поздняя похвала будущего президента Израиля Эзера Вейцмана, который также был свидетелем действий Картера в Кэмп-Дэвиде, имела еще больший вес, поскольку он сделал ее спустя много лет после политической кончины Картера: «С израильской точки зрения, — писал он, — Джимми Картер был хорошим президентом. Он был главным инициатором заключения Кэмп-Дэвидских соглашений и израильско-египетского мирного договора. Он предоставил Израилю щедрую экономическую и военную помощь».

Но, как и в случае с Никсоном, и здесь американские евреи не оценили того, что сделал Картер:

«Не было никаких причин, почему бы американским евреям не поддержать [Картера в 1980 году], как они поддерживали других кандидатов от Демократической партии, таких как Хамфри, Джонсон и Кеннеди — и самого Картера в 1976 году. Но все вышло совсем не так. Только 54% еврейских избирателей выбрали Картера [вместо республиканца Рональда Рейгана] — относительно низкая доля еврейской поддержки кандидата от Демократической партии».

Кэмп-Дэвидское соглашение. Анвар Садат (слева) жмет руку Менахему Бегину в присутствии Джимми Картера. 1978

Конечно, дело было не только в евреях. Ни один действующий президент не был отвергнут избирателями так решительно, как Картер в 1980 году. Победа Рейгана в коллегии выборщиков, 489 к 49, представляла собой наибольшее число голосов выборщиков, когда-либо выигранных не действующим президентом.

Президентство Картера также закончилось унижением. Иран освободил американских дипломатических заложников, которых он удерживал в течение 444 дней, только когда Картер покинул Белый дом в свой последний день пребывания на посту. Президентские историки регулярно ставят его в нижнюю половину рейтинга.

Но египетско-израильский мир, его величайшее достижение, до сих пор считается золотым стандартом миротворчества на Ближнем Востоке. Другой президент, Билл Клинтон, стремился повторить это чудо на своих собственных переговорах в Кэмп-Дэвиде с Израилем и палестинцами в 2000 году. Когда он потерпел неудачу, то сердито сказал палестинскому лидеру Ясиру Арафату: «Я колоссальный неудачник, и это вы таким меня сделали».

Никто сегодня не назвал бы Картера «великим другом Израиля» (хотя Менахем Бегин сделал именно это в 1977 году). Но так же, как Никсон спас Израиль в его самой отчаянной войне, Картер обеспечил Израилю его самый драгоценный мир.

«Лучший друг, который когда-либо был у Израиля»

Дональд Трамп теперь присоединяется к короткому списку отвергнутых президентов, которые много достигли с Израилем.

Потребуется некоторое время, чтобы понять, сколько хорошего он сделал. Пока что всё выглядит так, что действия Трампа в отношении Израиля не поднимаются до уровня Никсона или Картера, — чисто по силе воздействия. Это потому, что обстоятельства не давали ему возможности внести сопоставимых различий. «У нас есть лучший друг, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху год назад. Но «лучшая дружба» Трампа никогда не подвергалась серьезному испытанию, так что мы никогда не узнаем [как бы она ее прошла].

План США по ближневосточному урегулированию («Сделка века») 28 января 2020 года

Такова роль случая в истории. Один человек, Садат из Египта, создал возможности и для Никсона, и для Картера. При Никсоне он развязал войну, которая потрясла основы Израиля. На вахте Картера он снова потряс Израиль неожиданным визитом в Иерусалим. Если бы Садат не действовал, у Никсона и Картера не было бы никаких возможностей для использования.

Ничего подобного не происходило при Трампе, и его инициативы в отношении Израиля были в основном бесплатными актами признания. Его самое существенное достижение, Соглашения Авраама, требовало настоящей дипломатической изобретательности, но пока еще слишком рано судить о долгосрочном значении этих соглашений для Израиля или оценивать их устойчивость в условиях кризиса. Все, что можно сказать наверняка, это то, что, покидая Вашингтон, у Трампа есть шанс запомниться как президент, который создал исторические перемены для Израиля. Но это вызов, на который будут отвечать будущие историки.

Не тот президент, которого вы хотели бы иметь

Так есть ли какая-то объяснительная связь между уходом президентов из Белого дома под сгустившимися тучами и тем, что они принесли исключительную пользу Израилю? Или это просто совпадение?

Если и есть какая-то связь, то она не очевидна по крайней мере для меня. Но даже если связи и нет, все равно могут быть уроки — как для израильтян, так и для американских евреев.

В каждом избирательном цикле происходит много шума из-за того, какой кандидат является большим «другом Израиля». Но факты говорят о том, что в американской политике правильность действий Израиля имеет очень большое значение. Как мы видели, доблестный президент может спасти Израиль от опасности или посадить его противников за стол переговоров, но ни один из них не компенсирует ошибок, которые он совершает из-за тщеславия, высокомерия или просчетов.

Но даже барахтающийся президент должен защищать стратегические интересы США. А раненый более склонен зацикливаться на суждениях потомков. Именно в этих двух сферах помощь Израилю повышает ценность президента, и именно здесь Израиль и его сторонники должны сосредоточить свои призывы. Политическая отдача от поддержки Израиля может быть незначительной, но другие доводы убедительны и заслуживают большего внимания.

Белый дом

Для Израиля жизненно важно оставаться беспристрастным и непредвзятым, когда речь заходит о президентах. Израиль не только не имеет решающего влияния на то, кто будет президентом. Израиль не полностью контролирует сроки кризисов, которые могут потребовать вмешательства президента.

Когда это происходит, для Израиля не должно иметь значения, какие споры или скандалы разворачиваются вокруг президента. Не должно иметь значения, является ли он самодовольным педантом, как Картер, хулиганом, как Трамп, или даже антисемитом из сельского клуба, как Никсон. Вы идете на войну с президентом, который у вас есть, а не с президентом, которого вы хотели бы иметь.

Эти недостатки действительно важны для американских евреев: в отличие от израильтян они имеют право принимать чью-либо сторону, выносить суждения и голосовать. Но если они заботятся о благополучии Израиля, они не должны деловито делегитимировать сторонников Израиля по другую сторону партийного прохода. Это саморазрушительно, потому что вы не знаете, будет ли ваш герой или ваш антигерой находиться в Овальном кабинете именно в момент кризиса для Израиля. Если это не ваш герой, Израилю придется полагаться не на вас, а на ваших противников.

Бесстрастие может быть особенно трудно сохранять, когда вы считаете президента невыносимым, как многие американские евреи считали Никсона, Картера и Трампа. Но зато это хорошее время, чтобы сделать глубокий вдох, вспомнить прошлые прецеденты и повторить: «Дело праведника делают другие».