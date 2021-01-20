Москва, 20 января 2021, 21:59 — REGNUM Российские миротворцы сопроводили в Нагорном Карабахе четыре автоколонны азербайджанских военных, сообщает 20 января пресс-служба Минобороны РФ.
Колонны азербайджанских военных были проведены через Лачинский коридор.
«Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение четырех автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях», — указано в сообщении Минобороны России.
Кроме того, за сутки российские миротворцы обеспечили возвращение в Карабах 187 беженцев.
Также российские военные сообщили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения сторон конфликта.
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