Подгорица, , 21:57 — REGNUM Поздравление в связи со вступлением в должность направил 46-му президенту США Джо Байдену его черногорский коллега Мило Джуканович 20 января, сообщает Aktuelno.

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В поздравительном письме Джуканович написал, что доказанная приверженность Байдена трансатлантическим отношениям, понимание всех сложностей взаимоотношений со странами по обе стороны Атлантики, а также его приверженность глобальным процессам и твердая вера в международное сотрудничество и многостороннюю дипломатию дают надежду на то, что только совместными усилиями на основе общего наследия и ценностей демократии «мы сможем продолжить строить свободный и безопасный лучший мир».

«Я хочу заверить Вас, что Вы будете иметь в Черногории искреннего друга, надежного партнера и ответственного союзника, а также стабильного регионального актора в решении и поиске ответов на сложные глобальные вызовы и открытые вопросы на Западных Балканах». Джуканович

Напомним, 20 января в 20:00 по московскому времени в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Байдена.

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