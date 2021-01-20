Подгорица, 20 января 2021, 21:57 — REGNUM Поздравление в связи со вступлением в должность направил 46-му президенту США Джо Байдену его черногорский коллега Мило Джуканович 20 января, сообщает Aktuelno.
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В поздравительном письме Джуканович написал, что доказанная приверженность Байдена трансатлантическим отношениям, понимание всех сложностей взаимоотношений со странами по обе стороны Атлантики, а также его приверженность глобальным процессам и твердая вера в международное сотрудничество и многостороннюю дипломатию дают надежду на то, что только совместными усилиями на основе общего наследия и ценностей демократии «мы сможем продолжить строить свободный и безопасный лучший мир».
Напомним, 20 января в 20:00 по московскому времени в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Байдена.
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