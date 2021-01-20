Киев, , 21:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский смотрел трансляцию инаугурации президента США Джо Байдена в компании временной поверенной в делах США Кристины Квин.

Об этом сообщил через социальные сети вечером 20 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ермак отметил, что при президенте Байдене отношения стран должны выйти на новый уровень. Также он напомнил, что выступая в Верховной раде в 2015 году как вице-президент США, Джозеф Байден обещал «всегда говорить об Украине».

«И он много раз сдержал свое слово», — отметил глава офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее и сам Зеленский сообщил, что смотрит трансляцию инаугурации, однако умолчал о том, что просмотр идет в компании временной поверенной в делах США.