Киев, 20 января 2021, 21:35 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности обратился к Конституционному суду (КСУ) с запросом относительно соответствия занимаемой должности главы КСУ Александра Тупицкого.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM.
Члены комитета призывают КСУ рассмотреть вопрос о соответствии Тупицкого требованиям, которые конституция и законодательство страны предъявляют к судье Конституционного суда Украины.
Согласно заявлению комитета, депутаты интересуются соответствием Тупицкого критерию «высокие моральные качества».
Напомним, что конфликт главы КСУ и президента Украины Владимира Зеленского является одним из главных внутриполитических вызовов страны. В последние дни декабря Зеленскийподписал указ об отстранении председателя Конституционного судаот должности сроком на два месяца в рамках расследования уголовных дел, в которых фигурирует судья. В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента, но силовики приняли сторону Зеленского — Тупицкого уже несколько дней подряд попросту не допускают на рабочее место.