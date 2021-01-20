Белград, , 21:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поздравил Джо Байдена с официальным вступлением в должность президента США. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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«Примите мои искренние поздравления со вступлением в ответственную должность президента Соединенных Штатов Америки с наилучшими пожеланиями хорошего здоровья и большого успеха на благо вашей страны и всех ее граждан», — говорится в поздравительной записке, направленной Байдену Вучичем.

Он выразил надежду на то, что Байден будет исполнять долг с истинной преданностью, неисчерпаемой энергией и ясным видением, что, по его словам, отличает его долгую политическую карьеру и богатый опыт государственной службы.

«Нет ничего более почетного, чем служить Родине, не поддаваясь никаким вызовам, с которыми мир теперь невольно сталкивается», — подчеркнул Вучич.

В поздравлении президент напомнил, что в 2021 году исполняется 140 лет с момента установления дипломатических отношений между Сербией и США.

Напомним, 20 января в 20:00 по московскому времени в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Джозефа Байдена.

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