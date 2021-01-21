Минск, , 07:32 — REGNUM В ответ на западные санкции президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил применить белорусские санкции в качестве ответных мер. Испугались ли на Западе, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Для того, чтобы успешно противостоять западному давлению, Белоруссия должна обладать такой возможностью, в виде сильной экономики и международного веса. Вот Китай может подискутировать на тему западных санкций в отношении себя именно потому, что он этими возможностями обладает. А белорусская «независимость» на положении лимитрофа, образованного на границе России, конечно, никакого уважения принести не может.

Да и экономический потенциал Белоруссии совсем не тот, чтобы нанести существенный ущерб в экономической войне ЕС или США. Даже с учетом всех благ, уже полученных или только желаемых, которые Лукашенко выторговывает правдами и неправдами у России. Читайте статью Сергея Артёменко «"Ай, Моська, знать она сильна…»: Лукашенко грозит санкциями США и ЕС».