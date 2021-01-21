Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Загадки последних президентских выборов в США будут еще долгое время привлекать к себе пытливые умы. На часть вопросов, связанных со структурой запланированного «мира по-американски», проливает свет обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Распад США, о котором так много говорят безответственные комментаторы последних событий, весьма маловероятен, ведь нет ни территориального, ни четкого экономико-элитного разделения между сторонниками уходящего и нового президента. Неорганизованные и лишенные возможности организоваться недовольные граждане США ничего не смогут противопоставить своим сплоченным и контролирующим связь оппонентам-демократам и их электорату.

Только вот смысл существования США будет уже совсем не тот, ведь приход к власти сторонников безудержной глобализации выдвинет на авансцену новые социальные структуры, которые будут организованы вокруг корпораций, а не национальных государств. А вот с этим новым форматом у остающихся классических государств могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Только представьте себе — как можно повлиять через дипломатию или силовым образом на политику крупной корпорации? Читайте статью Александра Запольскиса «Место России в мире американских корпоративных анклавов».