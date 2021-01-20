Париж, , 21:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой выразил надежду, что новый лидер США Джо Байден расширит военное участие своей страны в борьбе против исламских экстремистов, в особенности на Ближнем Востоке.

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"Я уверен, что в ближайшие недели новой администрации придется принять ключевые решения, которые будут касаться большей приверженности борьбе против терроризма в Сирии и Ираке», — заявил Макрон 20 января.

Президент Франции подчеркнул, что его страна продолжает принимать активное участие в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и призвал Вашингтон уделять больше внимания международному сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января завершилась инаугурация президента США Джо Байденаи вице-президента Камалы Харрис.

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