Рим, , 20:20 — REGNUM Италия не должна быть заложником недееспособного правительства, у которого нет поддержки большинства депутатов в парламенте, сказано в совместном заявлении трех оппозиционных правоцентристских партий, опубликованном в среду, 20 января.

Попытки «правительства меньшинства» продолжить «нахальную куплю-продажу депутатов» в обмен на голосование в свою поддержку недопустимы, полагают Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и ближайшие соратники Сильвио Берлускони.

Президент Италии Серджо Маттарелла не должен предоставлять такой коалиции права руководить страной в нынешнее кризисное время, правоцентристы намерены сказать ему это на ближайшей встрече, сказано также в заявлении.

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