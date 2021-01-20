Рим, , 20:15 — REGNUM Оставшееся без большинства в парламенте, но получившее официальную поддержку от обеих палат правительство Италии намерено «расширять» уровень этой поддержки, такое решение было принято на встрече лидеров правящих партий в среду, 20 января, передают местные СМИ.

Министр по делам культурного наследия Дарио Франческини ранее призвал «прогрессивных» парламентариев присоединяться к работе коалиции, де-факто речь идет о попытке переманить депутатов, прежде всего из фракции Сильвио Берлускони, полагают наблюдатели.

В ближайшее время руководители правящих партий намерены согласовать новый план совместной работы.

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