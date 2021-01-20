Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Джо Байден принял присягу 20 января и в своей первой речи, данной в роли нового президента США, сказал, что «сегодняшний день принадлежит Америке».

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В своей речи в Капитолии США новый президент Джо Байден сказал: «Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости».

«Америка была вызвана на новые испытания, и мы честно поднялись на борьбу», — добавил он.

«Воля народа была услышана, и воля народа была выполнена», — прокомментирован новый президент свою инаугурацию.

Напомним, что 20 января в столице США Вашингтоне Джо Байден и Камала Харрис, избранный вице-президент США, приняли присягу.