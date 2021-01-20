Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Верховный суд США экстренно эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщает 20 января телеканал CNN со ссылкой на федеральные власти.

При этом телеканал уточняет, что здание Верховного суда расположено через дорогу от Капитолия, где Джо Байден примет присягу президента США.

Отмечено, что на месте эвакуации заметно усиление присутствия Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Вашингтоне пройдет церемония вступления в должность нового президента США.

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