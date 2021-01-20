Приштина, , 18:17 — REGNUM Сербы, проживающие в Косово и Метохии для того, чтобы привиться от коронавируса, должны проехать 200 километров до города Рашка в центральной Сербии. На это обстоятельство обратило внимание Движение сербов Косово и Метохии «Отечество» 20 января.

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По мнению участников движения, этот факт говорит о трусости властей в Белграде, которые не могут организовать вакцинацию своих граждан по месту проживания, чтобы «не нарушить государственность самопровозглашенной республики Косово».

«В процессе вакцинации для достижения полной защиты необходимо сделать повторную прививку, что удваивает затраты на проезд. Количество граждан, которым нужна вакцина, превышает 100 тысяч, так как кроме сербов, надо привить и горанцев, и цыган и тех албанцев, которые лояльны сербскому государству. Транспортировка 100 тысяч человек не стоит не малых денег, и эти расходы возникли просто из-за трусости президента Александра Вучича.Главе правительства так называемого Косово Авдулле Хоти достаточно было просто посмотреть строго, и президент Сербии уже прекратил снабжение граждан Косово и Метохии вакциной», — говорится в сообщении движения «Отечество».

Напомним, что ранее сепаратистские власти в Приштине возразили против вакцинации граждан севера Косово и Метохии, которую пытался организовать Белград.