Вашингтон, , 18:53 — REGNUM 2020 год характеризуется как наиболее благоприятный по выпуска долговых обязательств, связанных с устойчивым развитием. При этом генеральный директор американской аналитической консалтинговой компании Trucost Ричард Мэттисон в интервью в прямом эфире S&P Global заявил, что спрос на устойчивые и зеленые облигации в 2021 году продолжит расти «взлетит до предела».

« По мере восстановления мировой экономики после пандемии, вызванной коронавирусом, есть веские основания для того, чтобы это восстановление было более устойчивым к будущим потрясениям », — сказал Мэттисон.

В своём интервью он сослался на обещание Джо Байдена сделать вопросы, касающиеся политики возобновляемых источников энергии и зеленой инфраструктуры, главными приоритетами для нового правительства.

Мэттисон ожидает, что новая администрация Байдена присоединится к Парижскому соглашению по климату и установит свои цели по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Он также отметил, что 30% Европейского фонда восстановления в размере €750 млрд предназначены для зеленых и устойчивых проектов.

Мэттисон напомнил о недавнем заявлении Федеральной резервной системы о её присоединении к Сети по экологизации финансовой системы.

Он предостерегает, что зеленое финансирование столкнется с серьезными проблемами в предстоящем году, особенно когда дело дойдёт до необходимости раскрытия информации. Многие компании уже добровольно раскрывают информацию о ESG-факторах (Environmental — экология, Social — социальное развитие, Governance — корпоративное управление), но, по его мнению, не хватает стандартизации, которая позволила бы инвесторам и другим заинтересованным сторонам разбираться в этой информации и сравнивать её по компаниям, отраслям и рынкам.

В интервью Мэттисон обозначил свою позицию по вопросу роста эффективности, сравнив её с «огромной возможностью» для государственных чиновников и регулирующих органов декарбонизировать свою экономику.

Что касается углеродного налога, то он выразил следующее мнение:

« Мы посчитали, что компании могут лишиться 13% прибыли, если им придется платить налог на выбросы углерода. С другой стороны, если нет успешной климатической политики, то 60% компаний из списка S&P 500 подвергнут свои активы высокому риску воздействий от изменения климата ».

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