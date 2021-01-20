Москва, , 17:40 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол не имеет никакого права рассуждать об идеологии России и её лидера Владимира Путина, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Дипломатическая работа Макфола в Москве хорошо показала, что он представляет из себя с идеологической точки зрения.

Бывший посол США в России Майкл Макфол U.S. House Committee on Foreign Affairs

Напомним, что бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы является носителем идеологии «антизападного, антиамериканского антилиберализма».

«Прежде чем анализировать суждения Макфола об идеологии Путина, надо понять ту шкалу, которой он всех нас измеряет. Свою шкалу он ярко продемонстрировал, когда был послом США в Москве. Его общение с представителями российского общества свелось к кулуарным интригам в узком кругу его единомышленников. То есть он сам посыпал пахучий порошок вокруг себя и сам его нюхал. Вот так он понимает общение с народом.

И когда он призывает Байдена напрямую общаться с народом России, он выступает как лжец, трус и лицемер, потому что он сам не имеет опыта общения с народом. Он сам не обращается к своему американскому народу, а призывает общаться с нашим народом — иностранцев. И самое главное, что у него это всё лицемерно соединяется в одной голове.

Какая же идеология у Макфола? Это идеология кулуарного интригана, который ищет в России колониальных компрадоров. И надеется через этот узкий круг добиться своих американских, а не наших суверенных интересов. С такой идеологией даже подвергать критике кого бы то ни было нельзя. Потому что это идеология нарцисса, который без поводыря даже сам не найдет дорогу на тротуар», — сказал Колеров.

Также главный редактор ИА REGNUM отметил, что заявленный президентом России фундамент идеологии нашей страны в виде патриотизма требует дальнейшей детализации, но вовсе не Макфолу об этом рассуждать:

Что касается идеологии Путина. Об этом уже высказался Песков и повторил в общем старую мысль Путина о том, что фундаментом идеологии в России, которая должна стать предметом консенсуса, должен быть патриотизм. Конечно, одного патриотизма недостаточно, и мы в душе, мы — люди, в душе надеемся, что патриотами в нашей стране являются и либералы, и консерваторы, и социалисты, и коммунисты, и монархисты. То есть требуются дальнейшие подробности.

Будем надеяться, что не для Макфола, а для нашего собственного народа подробности идеологии нашего будущего всё-таки власть заинтересуют. Одно дело, когда они говорят в Конституции о социальном государстве, другое дело, когда сейчас в партийном строительстве они хотят совместить бюрократическую «Единую Россию» с левым трендом.

Левый тренд будет побеждать. Будет ли он представлен — второй вопрос. Но вовсе не американскому туристу судить о том, какая наша идеология. Американский турист выступает как подрывник и оккупант. И в отношениях с такими диверсантами наша идеология одна — вон отсюда».