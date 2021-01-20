Дамаск, , 17:12 — REGNUM В Сирии потерпел аварию американский военный вертолет, военные США считают, что это произошло под воздействием российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом 20 января сообщает профильный авиатехнический интернет-портал Avia.pro.

При этом Avia.pro утверждает, что это уже третья воздушная авария американских вертолетов, которая случилось в северо-восточной части страны, недалеко от российской военной базы в Камышлы.

По информации военных США, в вертолете неожиданно перестали работать системы управления. При этом отмечено, что предыдущие две аварии американских вертолетов в этом районе происходили по аналогичным причинам.

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