Киев, , 17:01 — REGNUM Центральная власть Украины обратится к органам местного самоуправления с настоятельной просьбой не поднимать тарифы на тепло для населения.

Об этом сегодня, 20 января, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Шмыгаля, позже сегодня правительство проведет встречу с мэрами, с участием офиса президента, представителей местной власти и ассоциации городов Украины.

«Будем говорить о соответствующих тарифах, которые устанавливает местная власть. Я уверен, что мы выйдем на справедливое решение, чтобы местная власть не поднимала тарифы на тепло для людей», — сказал глава правительства.

Напомним, что накануне президент Зеленский официально поручил заместителю руководителя своего офисаКириллу Тимошенкопровести полный аудит тарифов по всей Украине. Президента заинтересовали «различные спекулятивные заявления по формированию тарифов на уровне городов и сел страны».

Между тем, эксперты отмечают, что на самом деле местные власти как могут сопротивляются повышению тарифов, а Киев путем политической комбинации решил сделать мэров виновными.