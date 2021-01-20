20 января 2021 | Время чтения 5 мин

Только извлекая уроки из прошлого, отдаляясь от навязчивой идеологии, заменяя личные и корпоративные интересы универсальными ценностями и демократическими нормами, усвоив столетний опыт республики, мы можем восстановить наше единство. Только таким образом Турция сможет стать современным, демократическим и независимым государством и можно будет достигнуть цели по строительству независимой, современной и демократической страны, достойного члена современной цивилизации.

Ариф Асалыоглу, , 19:41 — REGNUM



Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый год в Турции начался с новости про вакцинацию. Пока велись обсуждения относительно вакцины от Pfizer-BioNTech представителями правящей партии и спикерами, близкими к правительству, пришла долгожданная китайская вакцина.

Другие новости не так радуют. Очередные выплаты по внешнему долгу, рост текущего дефицита до 38 миллиардов долларов (5,6% ВНП) могут привести к экономическому кризису в ближайшее время. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), уровень безработицы вырос до 14%. Число безработных приблизилось к 5 миллионам человек. Согласно данным того же TÜİK, инфляция повысилась до 18%. Не стоит забывать, что эти данные предоставлены учреждением, подконтрольным правительству.

Турция вступила в 2021 год с двумя основными проблемами. Они связаны со сферой образования и правовой системой, утратившей доверие. Это груз очень тяжелый и проблематичный. Сохраняется угроза, вызванная пандемией COVID-19 на глобальном уровне. Предоставленные данные о числе заболевших показали, насколько плохо справляется страна с кризисным управлением.

Продолжается произвол политической власти по вопросам соблюдения Конституции и законов. Законодательная и контролирующая функция парламента теряет свои позиции. Основным принципам Турецкой Республики, насчитывающим более ста лет, пытаются противопоставить другие ценности. Отступили от кемалистского подхода. После «запланированного» государственного переворота 15 июля 2016 года альянс Партии справедливости и развития (ПСР) — Партии националистического действия (ПНД) силами своих депутатов, а также чиновников инициировал переход к авторитарному правлению. Стремление изолировать оппозицию, создать враждебное к ней отношение разлагают турецкую демократию и блокируют поиск альтернативных путей выхода из сложившейся ситуации.

В турецком парламенте Amerikaninsesi.com

Несоблюдение местными судами важных постановлений Конституционного суда, одобрительное отношение к этому высокопоставленных чиновников, нарушения Конституции подрывают доверие к судебной системе. Неисполнение постановлений Европейского суда по правам человека, которые вызывают негатив у власти, приводят к действиям, наносящим ущерб имиджу страны, например, несоблюдению международных соглашений.

Правительственный контроль, угрозы и запугивание работников в таких структурах, как управление безопасности, судебная система и национальное образование, ведут к задержкам принятий решений и блокируют государственную систему. Пресса стала ограничивать и подавлять свободу мысли и выражений. Правительственный контроль над СМИ и давление на них, что противоречит конституционным нормам, препятствует донесению правдивой информации обществу.

Службы безопасности и судебная система взяли в тиски неправительственные организации, что затормозило социальный динамизм. Формирование общественного мнения в заданном направлении препятствует адекватному выражению национальной воли. Предпринимаются масштабные усилия, чтобы предотвратить сотрудничество меж собой оппозиционных партий и создание демократических союзов.

На прошлой неделе правительство приняло очень опасное постановление. Не была публично обсуждена та опасность, которую оно может принести, ни возможные последствия. Согласно постановлению, опубликованному в «Официальном вестнике», вооруженные силы Турции после одобрения министра национальной обороны смогут передавать любые виды вооружения службам безопасности и Национальной разведывательной организации (MİT) «в случае возникновения терактов, общественных волнений и насильственных действий, наносящих серьезную угрозу национальной безопасности, общественному порядку и общественной безопасности». Соответственно, правительство сможет использовать тяжелое вооружение, танки, пушки, ракеты, ядерные бомбы (при наличии), военную авиацию, принадлежащие турецкой армии, не только против внешних врагов и для защиты границ, но и против обычных людей в связи с «общественными происшествиями», дав такие полномочия MİT и полиции.

Примечательно, что это постановление было принято сразу после конфликта в Босфорском университете, где на пост ректора волюнтаристски протолкнули человека, против которого выступили преподавательский состав и профессура.

Президент Турции и глава правящей партии Реджеп Тайип Эрдоган постоянно теряет очки из-за экономического кризиса, коррупции, безработицы, системы обирательств и кумовства. Общество обеспокоено и встревожено плохим управлением, несправедливостью и коррупцией. Всё более высокий процент людей, включая бывших избирателей ПСР, осознают, что Эрдоган теперь представляет собой «проблему национальной безопасности», самую большую проблему страны.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эмоциональное насилие, проявляемое политическими деятелями в отношении индивидов с «неправильной» этнической принадлежностью, вероисповеданием, национальностью, культурой как на национальном, так и глобальном уровнях, создает серьезные риски для будущего Турции. Правительство открыто оказывает давление на курдов и алевитов. Турции нужно предотвратить возможность превратиться в страну, попавшую в ловушку авторитаризма и оппортунизма. Но вместо того, чтобы выбрать эту задачу в качестве приоритетной, на деле происходит всё наоборот — и поощряется худшее.

Криминализацию оппозиционных элементов в законной, правовой и демократической борьбе следует рассматривать как деградацию политического процесса, а также как процесс, ослабляющий социальную безопасность. Экономика, находящаяся в процессе коллапса, усугубляющаяся бедность, конфликтная социальная среда являются важными проблемами и препятствуют выходу из тупикового положения во внутренней и внешней политике.

Только извлекая уроки из прошлого, отдаляясь от навязчивой идеологии, заменяя личные и корпоративные интересы универсальными ценностями и демократическими нормами, усвоив столетний опыт республики, мы можем восстановить наше единство. Только таким образом Турция сможет стать современным, демократическим и независимым государством и можно будет достигнуть цели по строительству независимой, современной и демократической страны, достойного члена современной цивилизации.

Настало время для Демократической партии народов (ДПН), которую поддерживают почти 10 миллионов граждан Турции, отказаться от повторения привычных пропагандистских риторик. Тот факт, что ДПН может рассматриваться как один из ключей к решению проблем, а не как источник их, имеет первостепенное значение с точки зрения национальных интересов.

Дорога для Эрдогана закончилась, идти ему больше некуда. С одной стороны, он будет пробовать с помощью набранных новых политтехнологов разделять оппозицию, с другой, он готовится к худшему исходу событий. Он предпринимает системные шаги, чтобы заполучить еще большую власть и контролировать государство. Но по прошествии времени видит невозможность сохранения позиций с помощью выборов и законных средств. Поэтому он обращается к проектам, которые могут сработать в условиях отмены выборов.