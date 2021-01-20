Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей покинул Белый дом, сообщают 20 января американские СМИ.

Уточняется, что выйдя из Белого дома супруги Трамп сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. По утверждению СМИ, после этого они отправятся в Палм-Бич, где находится резиденция Мар-а-Лаго.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января должна состояться инаугурация демократа Джо Байдена.

Трамп не признал итоги президентских выборов, состоявшихся в ноябре и продолжает утверждать, что подсчет голосов был грубо сфальсифицирован в целом ряде штатов.

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