Тегеран, , 16:48 — REGNUM Задержание в США политолога Каве Афрасиаби из Ирана Тегеран расценивает как захват Вашингтоном заложника, сообщает 20 января ISNA.

Комментируя недавнее задержание Афрасиаби, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде сказал, что американские власти «пристрастились к такого рода методам и под любым предлогом берут в заложники иранских граждан».

Хатибзаде «Действия американцев являются очевидным захватом в заложники гражданина Ирана».

Напомним, о задержании Афрасиаби в США накануне, 19 января, сообщил американский минюст. Иранского гражданина, имеющего вид на жительство в США, заподозрили в нелегальной работе агентом иностранного правительства.

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