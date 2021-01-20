Москва, , 15:36 — REGNUM Эффективная координация усилий стран ЕАЭС нужна в условиях пандемии коронавирусной инфекции для защиты жизни и здоровья граждан. Об этом президент России Владимир Путин заявил 20 января на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве Евразийского экономического союза.

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Такая координация нужна в том числе в сфере лекарственного оборота. С 1 января лекарства во всех странах ЕАЭС регистрируют по общим правилам. Сейчас это крайне важно, так как страны столкнулись с общим вызовом — пандемией, отметил он.

«Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания Путин заявил, что страны ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка.