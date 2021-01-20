Москва, , 15:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах участия в избирательной кампании в Государственную думу, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ее и не прекращал», — заявил Володин, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в избирательной кампании.

«Избирательная кампания начинается на второй день после избрания. За три месяца до выборов вспоминать о них будет поздно. Поэтому тот, кто собирается избраться, должен это понимать», — сказал Володин.

Жизнь — это ежедневная избирательная кампания, постоянная борьба за голоса, подчеркнул он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва намечены на сентябрь 2021 года.