Париж, , 15:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается «ни выражать сожаление, ни приносить извинения» за колонизацию Францией Алжира в 1848 — 1962 годах. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства, опубликованном на своем официальном сайте.

Ранее 20 января историк, специалист по современной истории Алжира Беджамин Стора представил президенту Франции доклад, призванный «восстановить истину и точность в том, что касается действий Франции во время колонизации и войны в Алжире».

В связи со скорой публикацией этого доклада в администрации президента отметили, что он «прокомментирует его, когда придет время». Также Макрон примет участие в мероприятиях, посвященных 60-летию окончания войны в Алжире в 1962 году.