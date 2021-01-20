Киев, , 15:30 — REGNUM Киев решил сделать местную власть виновной в повышении тарифов, заявил в своем комментарии сегодня, 20 января, украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Эксперт напомнил, что накануне президент Зеленский официально поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов по всей Украине.

«Что тут скажешь, команда Зеленского и здесь осталась верна своим принципам: победы приписывать себе, а в своих провалах обвинять других. Интересная ситуация получается — тарифы повышали или согласовывали в Киеве, они же и будут заниматься проверкой этих повышений. Зато снижать цены и нести ответственность за стабильную работу коммунальной сферы должна местная власть», — отмечает Корнейчук.

Политолог отмечает, что эти действия укладываются в привычную логику офиса президента — «крайними в этой истории решили сделать мэров, часть из которых вообще запретила повышать тарифы». По его словам, президенту, вместо того чтобы бегать за руководителями городов, нужно вызвать к себе на ковер руководителей правительства.

«Ведь именно они принимают решение о повышении или снижении тарифов или их составляющих. Удивительно в таких условиях обвинять во всем мэров, которые, как могут, сопротивляются непродуманным решением правительства», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации Зеленский издал распоряжение о полном аудите тарифов, «учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня».