Киев, , 15:19 — REGNUM Украинская государственная компания «Центрэнерго», которая отвечает за работу целого ряда ТЭС страны, осталась посреди зимы без угля и сейчас заставляет всю страну просить помощи у России и Белоруссии.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 20 января заявил депутат Рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончаренко отметил, что еще никогда в истории Украины государственные компании, от которых зависит прохождение зимы, не оказывались в ходе отопительного сезона без угля.

«У государственного «Центрэнерго» сегодня нет угля. Это не просто нонсенс — это преступление. Такое же преступление, как если бы армия не имела патронов перед боем», — отметил парламентарий.

По его информации, компанией руководят приближенные к олигарху Игорю Коломойскому менеджеры, которые принимают достаточно специфические решения.

«Менеджмент государственной компании просто решил не закупить достаточно угля, и с первыми морозами он закончился… Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко. Более того, позавчера мы уже просили помощи у Лукашенко, и они нам аварийно поставляли ток. Это стыд», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось, что на складах теплоэлектростанций Украины осталось критически мало угля всех марок, при этом 15 января на ТЭС «Центрэнерго» топливо закончилось вообще. В правительстве признают «сложную ситуацию в энергетике», но обещают, что веерных отключений электроэнергии не будет.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь с поставками электроэнергии в Белоруссии — для недопущения отключений потребителей.