Додома, , 15:18 — REGNUM С февраля все резюме судебных постановлений в Танзании, обычно написанные на английском языке, будут переведены на суахили. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на заявление верховного судьи страны Ибрагима Джумы.

По информации издания, английский язык является преобладающим языком права, судебных протоколов и судебных разбирательств в Танзании с колониальной эпохи, в то время как использование суахили ограничивается нижестоящими судами.

«Итак, этот вопрос нуждается в подготовке, и я думаю, что мы начали, и первый шаг, который мы делаем, — это изучение компьютерного программного обеспечения, которое позволило бы мгновенно переводить решения на разные языки», — сказал Джума.

Он добавил, что при осуществлении этой директивы необходимо проявлять большую осторожность, поскольку в юридической практике обычно используется английский язык.

В настоящее время окружные и местные магистратские суды используют суахили для рассмотрения дел, но протоколы разбирательств и решения записываются на английском языке.

Аналогичная система используется Верховным судом и Апелляционным судом, за исключением нескольких случаев.