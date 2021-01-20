20 января 2021 | Время чтения 21 мин

Арташес Гегамян, , 19:11 — REGNUM Уважаемый читатель, не хотелось начинать статью с информационной сенсации, но необходимость объективного осмысления событий, разворачивающихся в армянском обществе в наши дни, побуждает уже в четвертый раз в 2021 году поделиться раздумьями о моем видении будущего Республики Армения (далее — РА) и Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.).

Флаги Армении и России Alexanyan

Итак, в январе текущего года ИА REGNUM опубликовало мои статьи «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в добрый путь» (04.01.2021 г.), «Никол и его подельники облажались, но виновата Россия» (07.01.2021 г.), «Противление вхождению Армении в Союзное государство — прибежище негодяев» (12.01.2021 г.). В указанных публикациях были раскрыты некоторые подробности о первых шагах Организационного комитета по организации общественно-политического движения по вхождению РА в Союзное государство России и Белоруссии (далее — Оргкомитет). Так вот, несмотря на новогодние и рождественские праздники в адрес учредителей Оргкомитета — партии «Национальное Единение» (руководитель Арташес Гегамян), партии «Союз «Конституционное право» (руководитель Айк Бабуханян), партии «Реформистов» (руководитель Ваан Бабаян), партии «Справедливость и процветание» (руководитель Гай Петросян), общественной организации «Союз крымское ополчение» (глава Армен Мартоян), фонда «Благочестивое поколение» (председатель Ваграм Мкртчян), а также в адрес партии «Альянс», впоследствии присоединившейся к движению (руководитель Тигран Уриханян), поступили многие сотни откликов, предложений, угроз, скептических пророчеств. Я сейчас не стану в подробностях раскрывать содержание самых разных откликов и обращений наших граждан, а также соотечественников, проживающих в России. Многие из них были полны энтузиазма и готовности оказать всяческое содействие в поступательном развитии нашего движения. Это не могло не вдохновить нас. Но вместе с тем их восторженные отклики звучали и как наказ — не подвести ожиданий сотен и тысяч наших сограждан, в течение ряда лет и поныне обманутых популистскими лозунгами николвоваевической пропаганды, сулящими скорое наступление всеобщего процветания в самом ближайшем будущем — 2050 году. Именно этой брехнёй и поиском врагов внутри страны, якобы мешающих властям достичь этих высот, и был наводнен эфир большинства сайтов интернет-телевидения, а также интернет-изданий РА, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения». Примечательно и то, что огульное охаивание только-только разворачивающихся действий Оргкомитета, вопреки ожиданиям информационных киллеров, также придаёт нам силу. Да, да, уважаемый читатель, придаёт нам силу. Крайне низкий уровень наших «обидчиков», их безграмотность и одинаковое незнание как армянского, так и русского языков наводят на мысль, что это вопли, исходящие от сподвижников «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого, нынче нежно именуемого народом Николом-предателем, свидетельствуют об интеллектуальном убожестве николвоваевической камарильи и их сподвижников, а стало быть, о зыбкости их позиций в обществе. Во всяком случае, в среде всё еще не проявившей себя думающей части армянского народа. Вместе с тем одновременная «атака» сего контингента на Оргкомитет, то есть граждан РА, которые в апреле-мае 2018 года были главной движущей силой свершившегося государственного переворота, красноречиво говорят, по крайней мере, о двух фактах: с одной стороны, о бдительности закордонных поводырей госпереворота, которые всем своим нутром, спинным мозгом чувствуют надвигающуюся на них опасность, с другой стороны, об их идеологическом банкротстве, ибо кроме популистских лозунгов о коррупции и расхищении национального богатства РА за последние 25 лет и стремлении искусственно увязать нас с этими горькими воспоминаниями, в арсенале их нападков ничего нового не было. В этой связи напомним читателям, что за прошедшие два года и восемь месяцев после государственного переворота и захвата власти в РА николвоваевическо-соросовской камарильей ни один случай разоблачения коррупционеров из ставленников предыдущих властей РА так и не стал предметом судебного разбирательства. Впрочем, как и коррупционные скандалы, так и не дошедшие до судебного рассмотрения, непосредственно касающиеся членов команды Никола Воваевича, себя любимого, как то: будь это нашумевшее дело главы Государственной контрольной службы РА Давида Санасаряна, против которого было возбуждено уголовное дело в связи с должностными злоупотреблениями (проще говоря, получение взятки), то ли уголовно преследуемые похождения зятька Никола Воваевича, конкретно Грачья Акопяна, который в публикациях вполне респектабельных интернет-изданий РА был уличён в причастности к контрабандному транзиту 40 тонн сигарет из РА в Россию. Уважаемый читатель может упрекнуть меня в наивности, а именно: если предательство национальных интересов РА и Нагорного Карабаха со стороны Пашиняна, что подтверждается неопровержимыми фактами и разоблачениями сотен свидетелей, так и не становится предметом рассмотрения военного трибунала, то о каком судебном преследовании вороватой шпаны из окружения Никола-предателя может идти речь.

Никол Пашинян Gov.am

Одновременно с этим не могло не вызвать какого-то двойственного ощущения и то, что, даже несмотря на праздничные дни, заметно активизировались и антироссийские, русофобские нападки в публикациях, касающихся деятельности соучредителей Оргкомитета. Этот факт примечателен тем, что соросовское информационное отребье, а скорее, их заказчики с берегов Потомака и Туманного Альбиона, повторюсь, учуяли опасность в реализации их планов по разрушению армянской государственности и созданию зоны управляемого хаоса в Армении и на Южном Кавказе, чему никогда не будет суждено сбыться в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Именно поэтому в наши дни они так сильно переполошились. Предметом наших раздумий стал также и факт выжидательной позиции существенной прослойки тех из граждан РА, которые до недавнего времени (по историческим меркам) проявляли признаки гражданской обеспокоенности судьбами РА и Арцаха — и именно этим мотивировали свою поддержку государственного переворота апреля-мая 2018 года. Не хотелось бы проводить описанные в литературе мрачные аналогии, но волей-неволей на память приходят заключительные сцены трагедии «Борис Годунов» (1825 г.) А. С. Пушкина, когда боярин Масальский, один из убийц жены Бориса Годунова и его сына, объявляет: «Народ! Мария Годунова и сын её Фёдор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.). Что же вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! («Народ безмолвствует»)». Сей факт литературными критиками интерпретировался как свидетельство о безропотном послушании народа власти, об отсутствии желания, воли, смелости защищать свои интересы или о сознательном умолчании определенной прослойки граждан при обсуждении важного вопроса. Неужто наш народ, а точнее, поддерживающая Никола-предателя его часть, которая нынче безмолвствует, впала в такое оцепенение, что не реагирует на очевидные предательские действия николвоваевической продажной власти? Это, безусловно, очень актуальная тема для более глубокого и многогранного анализа. Надеюсь, что долго ждать этого не придется, и общественно-политическое движение по вхождению РА в Союзное государство в ходе своей каждодневной работы, несомненно, должно дать объяснение и ответ на эти вопросы.

Уважаемый читатель, можно было бы и дальше детализировать некоторые особенности информационной атаки провластных (читай соросовских) массмедиа на членов Оргкомитета, но тогда мы, сами того не подозревая, вписались бы как действующие лица уготованной заранее стратегами цветных революций определённой технологии, суть которой в том, что, развенчивая клеветнический характер публикаций в отношении инициаторов общеполитического движения по вхождению Армении в Союзное государство и рассматривая это действо как главный вопрос в нашей работе, мы, и не подозревая, дадим соросовскому информационному отребью повод по новому циклу возобновить эту бесплодную по нынешним временам дискуссию. Такой ход событий, в свою очередь, отвлечет внимание наших граждан от своих главных ожиданий, связанных с членством Армении в Союзном государстве, а со временем будет восприниматься ими не иначе, как очередная политическая разборка. В итоге — воцарение по третьему кругу состояния уныния и разочарования в среде думающих граждан РА, которые вполне оправданно ждут совершенно новой политической повестки. Повестки, реализация которой позволит им самим найти ответы на ежедневно озвучиваемые и на системной основе тиражируемые разного рода интернет-изданиями и интернет-телевидением страшилки о якобы губительных последствиях для армянской государственности вхождения РА в Союзное государство России и Белоруссии, чреватых аж потерей армянской государственности. Поэтому важно именно сейчас дать исчерпывающие ответы на эти клеветнические обвинения соросовской пропагандисткой шпаны.

Первое, главное «обвинение» сподвижников Никола-предателя, выдвигаемое членам Оргкомитета, сводится к тому, что вхождение РА в Союзное государство якобы неизбежно приведет к утрате независимости и суверенитета, а в конечном счёте к потере армянской государственности.

Для опровержения этой циничной лжи в очередной раз приведу лишь выдержки из Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 г. «О создании Союзного государства», которые содержат исчерпывающие доказательства лживости этого утверждения.

Итак, статья 3 Глава 1. Договора «Цели и принципы Союзного государства»: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками». Здесь можно было привести и выдержки из статей 6 и 7 Договора, но, думается, что, прочитав вышеизложенное, даже оболваненный соросовской пропагандой homo sapiens, если не конченый кретин, то поймёт, о чём речь.

Второе «обвинение» сводится к тому, что в условиях, когда турецкие вооруженные силы принимали непосредственное участие в военных действиях на стороне Азербайджана, более того, мобилизовали более двух тысяч сирийских наемников-террористов, Россия якобы держалась равноудаленно от воюющих сторон и не предприняла эффективных мер по принуждению к миру азербайджано-турецких ястребов, а стало быть, и сирийских наемников-террористов. Здесь очень важно подчеркнуть одну существенную деталь, а именно: это изначально ложное обвинение в адрес России, союзника РА по ОДКБ, особенно интенсивно тиражировалось в течение всех 44 дней войны. Причём ни одно официальное лицо РА так и не выступило с официальным опровержением этой гнусной клеветы. И лишь после принятия совместного Заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении военных действий население РА и Арцахской Республики узнало всю правду и подробности всего происходящего.

Министры обороны Турции и Азербайджана Msb.gov.tr

Не стану детализировать конкретные предложения официальной Москвы и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в адрес Пашиняна, сделанные еще до начала войны в Нагорном Карабахе, но отдельно приведу лишь два факта. Так, 28 декабря 2020 г. интернет-издание «Правда.РУ» опубликовало статью Любови Степушовой под заглавием «Элиты Армении обвиняются в предательстве», в которой читаем: «Армянский политолог Арман Бошян: было письмо генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася секретарю совбеза РА Армену Григоряну за 26 дней до войны в нагорном Карабахе, и его целью были не столько сами регулярные учения (речь о проведении в РА военных учений — А. Г.), сколько предупреждение о предстоящей войне и о том, что Россия была готова начать антитеррористическую операцию». «Письмо является дипломатическим предупреждением и предсказанием процессов, которые готовились в регионе. Кроме того, письмо содержало важную разведывательную информацию о том, что на территории Армении действуют террористические группировки, заброшенные противником задолго до начала боевых действий. Де-юре Россия готовила себе основания для проведения контртеррористической операции в регионе. Но для получения легитимности процессов Армения должна была обратиться в ОДКБ, что неоднократно озвучивалось на высшем уровне в России», — утверждал армянский политолог. Думается, что оценки политолога, основанные на конкретном факте, есть ещё одно убедительное свидетельство правомерности обвинения армянской элиты в предательстве, напрочь отрицающее тиражируемую клевету относительно равноудаленности России в ходе карабахской войны.

Дальше — больше. 17 ноября 2020 г. президент России Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопросы корреспондента ВГТРК, ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина по ситуации в Нагорном Карабахе, в частности, сказал: «19−20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Азербайджана Алиевым, так и с премьер-министром Армении Пашиняном. И тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша (и). Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имею в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу (и), и имея в виду наших миротворцев, о чем мы тогда уже договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном».

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Можно было и далее продолжить приведение ссылок из выступлений и официальных заявлений со стороны союзнической, братской России, следуя которым Армении и Арцаху удалось бы предотвратить крайне тяжелое поражение в карабахской войне (сентября-ноября 2020 г.). Благо, что обо всём этом чудом уцелевшие патриотические интернет-издания РА неоднократно информировали.

Думается, что вышеизложенное любого непредвзятого читателя склонит к однозначному выводу: вхождение Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии в условиях готовящейся турецко-азербайджанской военщиной новой войны и экономической экспансии является жизненно необходимым фактором сохранения независимости и суверенитета Армении, обеспечения безопасности двух армянских государств. Всё остальное от лукавого!

Вместо послесловия. Уважаемый читатель может задаться вопросом — о какой это экономической экспансии турко-азеров я упомянул выше? И читатель будет прав, поэтому несколько подробнее изложу, на чём основаны мои опасения.

Так, 29 декабря 2020 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Сергеем Викторовичем Лавровым цинично говорил о том, что президент Азербайджана, «несмотря на все трудности, протянул Армении руку мира», а президент Турции Эрдоган заявил, что «при условии прочного мира можно нормализовать отношения Турции с Арменией (радость-то какая — А. Г.) и Армении с Азербайджаном: «Мы хотим, чтобы был мир, экономическое развитие, чтобы у нас в будущем не было необходимости контролировать мир». Лицемерие Чавушоглу зашкаливает, ибо зачинщик карабахской войны записался в контролёры мира. Спустя неделю, 8 января 2021 г., всё о том же говорил Мевлют-оглы на брифинге со своим португальским коллегой в Лиссабоне, сообщает турецкое интернет-издание на армянском языке ERMENI HABER: «Наконец, мы урегулируем наши отношения с Арменией. Будут урегулированы также отношения Армении и Азербайджана. Армения и ее народ больше других в регионе выигрывают от этого (как это имело место быть во время Геноцида армян в Османской империи в 1915—1922 гг. — А. Г.). Таким образом, мы сможем установить прочный мир и стабильность на Южном Кавказе». Как навязчивую идею эту же мысль Мевлют-оглы (претендующий после, не приведи Господь, реализации пантуранистских бредней Эрдогана стать Мевлют-беем) повторил на днях в ходе пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом. С чего бы такая сердобольность, неуёмная забота о благе армянского народа от везиря самого султана Эрдогана, того самого, взывающего в порыве политического экстаза к душам палачей армянского народа Энвера-паши и его двоюродного брата Нури-паши. Убежден, что эта новоявленная идея о нормализации турецко-армянских отношений в представлениях Эрдогана — Чавушоглу имеет вполне конкретный геополитический контекст. В начале статьи упоминалось, что еще до начала карабахской войны, добавим, что и в первые дни (уже на третий день) войны, не говоря о конкретных предложениях российского руководства от 18−19 октября 2020 г., когда было ясно, что армянские вооруженные силы потерпят поражение, Никол-предатель под надуманными предлогами отказывался заключить мир. Сценарий его американо-британских кукловодов был предельно ясен: всячески препятствовать усилиям России в установлении мира. И для закордонных стратегов и их подручного лакея-Никола вовсе было неважно, что тысячами гибнут молодые воины-армяне и мирные граждане. А в чём резон, спросит читатель. В случае невмешательства России с целью предотвращения геноцида населения Нагорного Карабаха она попросту была бы выдавлена из Армении, а стало быть, и из Южного Кавказа. В этих условиях была бы вполне ожидаемой потеря 102-й военной базы в Гюмри и военно-воздушной базы «Эребуни», а в дальнейшем вывод контингента Пограничной службы ФСБ России в Армении. Расчёты поводырей Пашиняна, да и его самого, не оправдались. Политическая воля президента России Владимира Владимировича Путина склонила турко-азеров, да и обанкротившегося Никола-предателя 9 ноября 2020 г. подписать совместное Заявление о прекращении военных действий. Здесь хотелось бы привести весьма интересную выдержку из статьи «Карабах: новая пробоина в российской обороне» редактора отдела политики журнала «Эксперт» Петра Скоробогатова, опубликованной в журнале «Эксперт N47». «Посмотрим на ситуацию с геополитической точки зрения. На данный момент Турция не обозначена участником миротворческого процесса, хотя переговоры всё еще продолжаются. Впрочем, ничто не помешает Азербайджану поддержать стремление Анкары основать полноценную военную базу, в том числе на территории Карабаха (надо полагать, на территории Арцахской Республики, захваченной в ходе карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войны — А. Г.), и основательно закрепить турецкий силовой фактор на Южном Кавказе. — пишет автор и далее продолжает. — Это одновременно усиливает и позиции самой Турции, которую уже надо привыкать называть одним из основных геополитических соперников России, и потенциал НАТО, членом которого Анкара по-прежнему является. Пусть членом своевольным, конфликтным, но в большинстве случаев Реджеп Эрдоган легко продвинет интересы евроатлантических партнеров, а те — интересы Турции. Вероятно, поэтому и США, и Европа так вяло отстаивали интересы армянской стороны». Надеюсь, уважаемый читатель, что трудно не согласиться с выводами Петра Скоробогатова.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

А причём тут экономическая экспансия, вполне резонно может упрекнуть меня читатель. Так вот, эти убаюкивающие нашу бдительность причитания Мевлюта-оглы об «экономических выгодах Армении» Турцией уже опробованы в Аджарии, что на юго-западе Грузии. Чтобы не утомить читателей о происходящем в Аджарии благодаря «заботе» турок, сошлюсь на уже реализованные на практике пожелания Мевлюта-оглы, посему приведу отдельные выдержки из статьи «Аджария. Турецкая оккупация, которую никто не заметил. Часть 1», опубликованной 20 января 2019 года в интернет-издании «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»: «…будучи на посту главы республики (Аджарской автономной республики — А. Г.), Аслан (имеется в виду Аслан Абашидзе — А. Г.) в двухтысячных годах беседовал с именитым грузинским политологом Александром Чачия. Александр Александрович задал резонный и «модный» в то время вопрос: почему Аслан Ибрагимович препятствует проникновению турецкого бизнеса в Аджарию? Ведь на тот момент целая очередь состоятельных турок наперебой предлагала свои проекты аджарского сотрудничества — от строительства отелей и ресторанов до реконструкции и развития инфраструктуры. Аслан Ибрагимович объяснил товарищу политологу, что, если он продаст туркам хотя бы метр аджарской земли, то они рискуют потерять всю Аджарию … Что тут скажешь? Волна турецких инвестиций накрыла Батуми с головой, и шансов выплыть — всё меньше… Да, в самом деле, Батуми заметно изменился … Однако процент самого грузинского бизнеса в этой приморской мечте стремится к нулю … Самая настоящая экспансия Турции вылилась в то, что в Аджарии турки доминируют как в производственной сфере, так и в сфере обслуживания. Специфика турецких инвестиций ещё и в том, что для своих предприятий турецкие бизнесмены предпочитают нанимать своих же соотечественников, вывозя их с родины и помогая получить второе гражданство. То есть бизнес Стамбула и Анкары делает всё возможное, чтобы финансы крутились внутри турецкого общества и не попадали в грузинский карман, если, конечно, не считать ряда граждан Грузии, лоббирующих зарубежные интересы внутри страны. Кстати, одним из таких лоббистов в своё время был не кто-нибудь, а сам президент Михаил Саакашвили». Вот она — перспектива «экономической выгоды для Армении», о которой за три минувшие недели трижды повторял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Вот об этой возможной экономической экспансии говорилось в данной статье. Что за этим последует, так это постепенное выдавливание России из Армении и Южного Кавказа. И станет уже более зримой воплощение в жизнь мечты султана Реджепа о неоосманской империи, Великом Туране.

Думается, что любой мало-мальски соображающий гражданин Армении, который в силу самых разных обстоятельств с недоверием, а еще хуже — враждебно, воспринимает идею вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии, поднатужится и поразмыслит над угрозами национальной безопасности, да и самого существования Республики Армения, как будут разворачиваться события у нас в стране в случае очередного недопонимания или предательства национальных интересов и налаживания экономических связей по Чавушоглу. Об этом я попробовал изложить в этой и своих предыдущих статьях, упомянутых ранее. Сколь бы категорично ни звучало, но, бесспорно, что Армения будет сильна и в безопасности только в Союзном государстве. И это для патриотов нашего государства, всего армянства должно восприниматься как непререкаемый факт, неопровержимая истина.

P. S. Не хотелось завершать статью на тревожной ноте, поэтому поделюсь с читателями вселяющей оптимизм информацией. Изначально граждане Армении в своем большинстве отрицательно относились к разделению армянского общества на «чёрных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов». Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, всегда размышлял о том, как найти общее между власть предержащими и объединением полутора десятков оппозиционных партий РА, справедливо требующих незамедлительной отставки Никола-предателя. А мои раздумья преследовали вполне определенную цель, а именно: прощупав что-то общее между Николом и КО и объединенной оппозицией (бесспорно, не отражающей весь спектор оппозиционных партий РА), суметь как-то сблизить их позиции, чтобы не допустить необратимого, еще более глубокого раскола в армянском обществе, чреватого перерасти в гражданскую войну. И я нашёл, казалось бы, общие подходы Никола-предателя и объединенной оппозиции. И что бы вы думали, уважаемый читатель, в чем они проявляются? Ну не поверите, но они проявляются в согласованном замалчивании деятельности Оргкомитета по вхождению Армении в Союзное государство. Речь не об охаивании соросовской информационной пятой колонной нашей деятельности, а о официальных массмедиа, финансируемых бюджетом РА, а также о замалчивании телевидением и разного рода интернет-порталами, подконтрольными объединенной оппозиции. С первыми всё понятно, их замалчивание оставляет место для демагогии Никола Воваевича на официальном уровне, когда надо будет разглагольствовать о якобы лояльном отношении, даже больше, в отношении России. Уже не приходится говорить о возможности кустарной пропагандистской уловки, когда Никол-предатель сам заявит о желании начать политико-правовой процесс по вхождению Армении в Союзное государство. Нет, уважаемый читатель, это не из жанра фантастики и куда более реально, чем три года назад предположение, что Никол Воваевич, себя любимый, может стать премьер-министром РА. Естественно, что он об этом заявит в случае уже готового сценария стратегов цветных революций с целью дискредитации самой идеи Союзного государства. Вместе с тем наш провинциальный хитрец с уловками из XIX века будет надеяться, что введет в заблуждение наиболее доверчивых российских политиков.

Что же касается информационного эмбарго, наложенного объединенной оппозицией на освещение выступлений, интервью и статей членов Оргкомитета, то об этом в упомянутых статьях уже приходилось писать, поэтому не стану повторяться. Однако такое отношение к самой идее вхождения Армении в Союзное государство со стороны объединенной оппозиции имеет весьма и весьма и положительное значение: оно подтверждает, что для объединенной оппозиции будущее Армении, ее безопасность и экономическое развитие вовсе не рассматриваются и не обусловливаются вхождением Армении в Союзное государство. Что же, нам остаётся лишь поблагодарить наших коллег из оппозиции за их честность в этом вопросе.

Такие вот дела, уважаемый читатель.