Москва, , 14:53 — REGNUM Вопрос о введении в России ковидных паспортов в повестке не стоит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"У нас в повестке этого нет», — заявил Володин.

По его мнению, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») высказал свою точку зрения.

«Всё, что затрагивает интересы граждан, надо изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться», — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что в России ковидных паспортов не будет.

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