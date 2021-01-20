Москва, , 13:59 — REGNUM «Австро-Венгерское» название «Справедливая Россия — За правду» выглядит, скорее, как ироничный постмодерн, нежели наименование серьезной партии. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, объединение не только санкционировано властями и даже инициировано ими. Без поддержки властей все эти партии недееспособны. А их лидеры склонны к конфронтации: поделить им руководство новой партии будет сложно.

Полагаю, что объединение — это политтехнологический проект, необходимый для прохождения в Госдуму. Именно поэтому сейчас больше говорят про электоральные тактики, нежели объединяющие смыслы и программные пункты. Ближайшие месяцы покажут, будет ли это полноценной партией, либо так и останется проектом. Варианты развития различны, но мои оценки скептические.

Жириновский, но сейчас немного другие времена». Дмитрий Михайличенко Думаю, стилистика партии будет провокционной. Они будут апеллировать к базовым потребностям общества и демагогии, однако популярности у такой стилистики может и не быть. В 1990-е на маргинализации общества и пустой демагогии поднялся, но сейчас немного другие времена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о скором объединение его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду».

Читайте также: Миронов заявил об объединении с партией Прилепина и «Патриотами России»