Москва,
20 января 2021, 13:59 — REGNUM «Австро-Венгерское» название «Справедливая Россия — За правду» выглядит, скорее, как ироничный постмодерн, нежели наименование серьезной партии. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Государственная дума
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Думаю, объединение не только санкционировано властями и даже инициировано ими. Без поддержки властей все эти партии недееспособны. А их лидеры склонны к конфронтации: поделить им руководство новой партии будет сложно.
Полагаю, что объединение — это политтехнологический проект, необходимый для прохождения в Госдуму. Именно поэтому сейчас больше говорят про электоральные тактики, нежели объединяющие смыслы и программные пункты. Ближайшие месяцы покажут, будет ли это полноценной партией, либо так и останется проектом. Варианты развития различны, но мои оценки скептические.
Думаю, стилистика партии будет провокционной. Они будут апеллировать к базовым потребностям общества и демагогии, однако популярности у такой стилистики может и не быть. В 1990-е на маргинализации общества и пустой демагогии поднялся Жириновский
, но сейчас немного другие времена».
Дмитрий Михайличенко
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о скором объединение его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду».
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