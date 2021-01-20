Донецк,
20 января 2021, 13:50 — REGNUM Говорить о некоем «мировом сообществе», которому необходимо «дать сигнал» относительно воли жителей Донбасса, в настоящее время не приходится, по вопросу о Донбассе
такового сообщества
просто не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 января, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.
Как сообщалось ранее, Пушилин заявил, что республика готова провести повторный референдум о самоопределении, руководство
МИД ДНР обратилось к членам Совбеза ООН с предложением провести референдум, который получил бы международное признание.
«Если руководство ДНР так считает, или если так считают друзья донбассцев за пределами самоопределившихся республик, то да, такой референдум можно было бы провести. В плане зарубежной реакции это важно для колеблющихся.
Вместе с тем, говорить о некоем «мировом сообществе», которому необходимо «дать сигнал» относительно воли жителей Донбасса, в настоящее время не приходится. Мировое сообщество сейчас — это понятие весьма условное, а по вопросу о Донбассе его просто не существует.
Есть два противоположных лагеря, и силы, поддерживающие Киев, никогда никакого политического мнения и решения, принятого не по их указке, не потерпят. Для большинства постоянных членов Совета безопасности ООН — США, Великобритании, Франции — нормы и принципы международного права, не совпадающие с их сегодняшними интересами и задачами, не существуют«, — отметил Михаил Демурин.