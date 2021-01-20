Киев, , 13:50 — REGNUM На Украине создадут тюрьмы, в которых заключённые будут сами себе зарабатывать деньги, покупать продукты и готовить еду. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Дом».

Он рассказал, что на Украине попытаются внедрить зарубежный опыт, направленный на нормализацию жизни заключённых.

«Сейчас в тюрьме заключённый, наоборот, отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу «походить» по дворику — это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация», — отметил министр.

Малюська добавил, что идея новой тюрьмы состоит в обучении заключённого заработку денег и планированию бюджета.

В новых тюрьмах также изменят систему охраны — сотрудники, поддерживающие порядок, будут находиться внутри учреждения, сообщил чиновник

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области Украины двое заключённых воспользовались плохой погодой и убежали из колонии.

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