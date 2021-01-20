Киев, 20 января 2021, 13:50 — REGNUM На Украине создадут тюрьмы, в которых заключённые будут сами себе зарабатывать деньги, покупать продукты и готовить еду. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Дом».
Он рассказал, что на Украине попытаются внедрить зарубежный опыт, направленный на нормализацию жизни заключённых.
Малюська добавил, что идея новой тюрьмы состоит в обучении заключённого заработку денег и планированию бюджета.
В новых тюрьмах также изменят систему охраны — сотрудники, поддерживающие порядок, будут находиться внутри учреждения, сообщил чиновник
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области Украины двое заключённых воспользовались плохой погодой и убежали из колонии.
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