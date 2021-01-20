20 января 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:45 — REGNUM Российские СМИ сообщили о позиции премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о том, что «предметом переговоров России и Японии является вопрос принадлежности Курильских островов». По информации РИА Новости, выступая в парламенте, он вновь подтвердил, что суверенитет Японии распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе сегодняшних дебатов в парламенте премьеру был задан вопрос от оппозиции: правда ли, что переговорам с Россией был дан «красный сигнал»? На что Суга ответил: «Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели… Предметом переговоров о мире является принадлежность всех четырех островов». Другими словами, японское правительство, игнорируя внесение в Конституцию РФ положения о запрете на отчуждение любых российских территорий, намерено на переговорах с российским правительством добиваться в первую очередь «возвращения» Японии законно принадлежащих России южных Курильских островов и омывающих их экономических зон.

Ёсихидэ Суга 内閣官房内閣広報室

Незадолго до заявлений Суги министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также в парламенте сообщил о намерении своего правительства последовательно работать над реализацией проектов в рамках совместной с Россией хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. «Мы последовательно работаем над реализацией совместной (с Россией) хозяйственной деятельности на четырех северных островах, а также над гуманитарными проектами для их бывших жителей, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Будучи ответственными за переговорный процесс, мы работаем над его продвижением в соответствии с курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора [с Россией], следуя достигнутым в 2018 году в Сингапуре договоренностям». Министр также заявил о необходимости «тесного взаимодействия России и Японии не только на уровне глав государств, но и внешнеполитических ведомств для решения вопроса о «северных территориях». То есть и премьер, и министр иностранных дел намерены продолжать навязывать правительству РФ переговоры о признании суверенитета Японии на российских островах, что рассматривается в Токио как непременное условие подписания давно ставшего анахронизмом и России не нужного «мирного договора».

Ссылки министра Мотэги на «сингапурские договоренности» о том, чтобы основываться на переговорах на допускавшую при определенных условиях передачу Японии лишь Малой Курильской гряды (островов Шикотан и Хабомаи) Совместную декларацию 1956 года, перечеркиваются его же заявлением о том, что Токио не приемлет уступку Японии только этих островов и намерен неукоснительно требовать все южные Курилы без изъятия. Напомним вновь это недавнее заявление уже нового японского правительства, озвученное генеральным секретарем кабинета министров Кацунобу Като: «Мы не хотим перекладывать проблемы в японско-российских отношениях на плечи последующих поколений. В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет». Нет необходимости отмечать, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров никогда не соглашались с такой односторонне пересматривающей закрепленные документами итоги Второй мировой войны, прямо скажем, реваншистской постановкой вопроса.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом без реакции, по крайней мере, МИД России на сделанные заявления японских высших руководителей, думаю, не обойтись. Ибо, согласно заявлениям министра Лаврова, Россия больше не намерена вступать в переговоры с Токио «о территориях». После принятия поправок в Конституцию РФ о защите территориальной целостности нашей страны он определенно заявил, что «российско-японские переговоры идут не о территориях, а о заключении мирного договора». И если это так, японская оппозиция вправе ставить вопрос о том, что российская сторона включила «красный свет светофора» переговорам об отчуждении своих суверенных территорий. Заявлять обратное, значит, по крайней мере, представлять желаемое за действительное, вводя тем самым японское общественное мнение в заблуждение.