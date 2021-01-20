Грозный, , 13:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин был в курсе проводимой в Чечне спецоперации по уничтожению членов банды Аслана Батюкаева. Он лично вносил корректировки и первым поздравил всех ее участников с успешным завершением. Об этом 20 января рассказал Рамзан Кадыров.

«Верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки, и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава. Я лично доложил президенту РФ об успешном уничтожении банды», — написал чеченский лидер после разгрома банды.

По словам Кадырова, Путин поздравил с успешной спецоперацией и поблагодарил бойцов полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за героизм и профессионализм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне уничтожены шестеро членов банды Аслана Батюкаева одного из приспешников Доку Умарова, причастного к теракту в аэропорту Домодедово.

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