20 января 2021 | Время чтения 2 мин

Михаил Демурин, , 14:19 — REGNUM В СМИ появились сообщения о планах объединения «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России». Вот с ходу несколько моих мыслей на этот счёт.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Начну с Захара Прилепина. Если всё так, то значит — сам он в одиночку не потянул. Вдобавок к административным подпоркам, которыми он и так обладает, Прилепину понадобились подпорки «электоральные». Прилепин интересен, рядом с ним появились люди со смыслом и авторитетом, но появились и те, кто, кроме неприязни, вызвать ничего другого не может. А главное, все они так или иначе связаны с администрацией президента. Это простой народ отталкивает; «проектность» в политике нормальным гражданам надоела.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Второе. Сергею Миронову придётся уйти. Это правильно. Пора! В своё время он сыграл свою роль в закрытии проекта «Родины». Из патриотической и, в главном, традиционалистской партии (разговоры о коррумпированности «Родины» здесь надо оставить в стороне — мы говорим о политической платформе) тогда соорудили члена Социалистического интернационала. В Социнтерн, надо сказать, ещё Рогозин «Родину» «вступил»; видимо, такое задание было, но это была ошибка. Она ускорила деградацию партии. Нельзя быть патриотом России, государственником и состоять в курируемом американскими и евросоюзовскими глобалистами Социнтерне. Миронов это общение с псевдосоциалистами продолжил и сам перешёл в категорию «псевдо». О падающем авторитете его «политического проекта» говорят сегодняшние рейтинги СР.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Патриоты России» — это, вообще, смешно, если бы не было так грустно. Создали эту партию в 2005 году, тоже якобы чтобы отобрать голоса у КПРФ, а целью, как мне думается, была всё та же «Родина», поддержка которой тогда активно расширялась. Ну вот, около 1 процента «отобрали»… Вдумайтесь: патриотов в России менее процента… Другими словами, на хорошем слове сыграть не удалось, но кто позволил его так дискредитировать?

Патриоты России Patriot-rus.ru

Одним словом, возвращаясь к планируемому «объединению», мы видим новую мешанину по рецепту справедливороссов. В прошлый раз социал-либералы вытеснили традиционалистов. В этот раз, думаю, планируется, что традиционалисты вытеснят социал-либералов. Товарищи, но ведь это же всё политическая возня, дискредитирующая идеи! Возни в России и так хватает — идей мало, особенно чистых идей. Так не правильнее было бы создавать партию единомышленников и самостоятельно заниматься её укреплением? Но системно работать нет ни желания, ни сил. Да и надо ли это в стране, где в политике картинка преобладает над содержанием?

О перспективах. В Госдуму эту группу объединяющихся вождей, скорее всего, протолкнут, но определять ключевые вещи в делах новой «партии» (как, интересно, её назовут?) всё равно будут те, кто будет проталкивать.