Москва, , 13:19 — REGNUM Идеология президента РФ Владимира Путина не связана с зарубежьем и нацелена на развитие и процветание России и её граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина. А всё остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели», — сказал Песков, комментируя слова экс-посла США в РФ Майкла Макфола о том, что Путин является носителем «антизападного, антиамериканского антилиберализма».

По его словам, для российского лидера всё должно проводиться «в интересах России и для россиян».

При этом Песков отметил, что Путину близки идеи либерализма, «но либерализм либерализму рознь»: «Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что чисто либерального строя нет ни в одной стране — есть лишь элементы либерализма во многих государствах, в том числе в России.