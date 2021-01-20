, 13:00 — REGNUM Вопрос стоит не о присоединении Нагорного Карабаха к России, а о сохранении его защиты Россией, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в среду, 20 января, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров назвал «экзотическим» предложение включить Нагорный Карабах в состав России и заявил, что «у нас таких мыслей даже близко нет».

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«Заявление Лаврова о Нагорном Карабахе в высшей степени красноречиво. Ясно, что это был ответ на вопрос с армянской стороны. Ясно также, что в самой России речь о присоединении Карабаха действительно никогда не шла. Но как бы ни были распространены настроения о присоединении к России в самом Карабахе, надо смотреть на прецеденты.

А прецеденты таковы, что, например, в Южной Осетии 85% населения выступает за присоединение к России, и однако почти весь политический класс выступает против. Они законно опасаются, что Южная Осетия в результате почти 30 лет борьбы сформировалась как государство с собственными корнями и собственными традициями. Еще менее следует ожидать присоединения к России Абхазии.

С другой стороны, Приднестровье и донбасские республики на референдумах однозначно выступали за воссоединение с Россией. Но как несколько лет назад определил тогдашний глава МИД Абхазии Сергей Шамба, после признания независимости Абхазии Россией фактический ее статус (и статус Южной Осетии) можно назвать протекторатом.

Ничего стыдного в этом имени, помня его латинскую этимологию (государство, находящееся под защитой), нет. Поэтому и Приднестровье, и донецкие республики, и Абхазия, и Южная Осетия действительно находятся под защитой России и в этом смысле являются ее протекторатами.