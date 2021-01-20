Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании информационной системы (ЛесЕГАИС), передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Создается открытый цифровой геоинформационный ресурс (ЛесЕГАИС), предполагается формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней. Вводится блокировка перевозки либо сделок с древесиной в случае выявления недостоверной информации по объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе.

С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента система прослеживаемости древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) начнет работать на постоянной основе во всей стране.

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