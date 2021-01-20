Сеул, , 12:27 — REGNUM Представители южнокорейской компании SK Bioscience ведут переговоры о дополнительной закупке вакцины от COVID-19 для 20 млн человек с американским производителем Novavax. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Известно, что 20 января президент страны посетил завод отечественной фармацевтической компании SK Bioscience, находящийся в городе Андон провинции Кёнсан-Пукто.

Как отметил глава государства, ведутся переговоры не только по налаживанию производства вакцины, но и передачу технологий Novavax. По мнению президента, данная сделка ускорит разработку отечественной вакцины.

Напомним, что к настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило с различными компаниями-производителями вакцины контракты о покупке порядка 56 млн доз.