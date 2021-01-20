Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 12:18 — REGNUM Экс-мэр столицы Пуэрто-Рико Кармен Юлин Крус потребовала от избранного президента США Джо Байдена освободить пуэрториканское государство от «оков колониализма». Об этом сообщает Prensa Latina.

Помимо этого, экс-мэр Сан-Хосе, ранее поддерживающая демократа Бёрни Сандерса, а после его поражения в праймериз — Джо Байдена, попросила провести аудит непогашенного государственного долга Пуэрто-Рико, превышающего 70 млрд долларов.

По её словам, «аудит долга гарантирует пенсии нашим пожилым людям, образование для наших детей и спасение Университета Пуэрто-Рико для наших молодых людей».