Москва, , 12:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о скором объединение его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду». Об этом 20 января сообщается на официальном сайте партии.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Принято принципиальное решение о том, что в ближайшем будущем пройдёт объединение трех политических партий — «Справедливой России», «Патриоты России» и партии Захара Прилепина"За Правду», — заявил Миронов.

По его словам, объединение трех партий «необходимо нашей стране». Депутат рассчитывает на «укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму».

«Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», — подчеркнул Миронов.

Лидер справедливороссов также призвал к объединению и КПРФ, и ЛДПР и всех «партий на левом фланге», чтобы «строить новое современное социалистическое общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года должны пройти открыто, конкурентно и легитимно.

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