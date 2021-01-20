Брюссель, , 12:19 — REGNUM С призывом к избранному американскому президенту Джозефу Байдену строить новые отношения между Евросоюзом и США обратился глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил об этом 20 января во время своего выступления в Европарламенте.

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«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки. В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — сказал он.

Кроме того, Мишель уточнил, что приоритетные сферы для совместной работы ЕС и США после прихода Байдена — это борьба с изменениями климатическими и пандемией коронавируса, а также цифровая трансформация и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании будут сотрудничать с новой администрацией США в вопросах продвижения и защиты демократии и в борьбе с пандемией коронавируса.