Барнаул, , 12:11 — REGNUM В связи с объявленным намерением «Справедливой России» объединиться с партиями «За правду» и «Патриоты России», алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв в своём телеграм-канале отметил, что интересны именно условия такого объединения:

«Вот четыре вывода по этому поводу. Первый. Эсеры на федеральном уровне уже давно перестали привлекать внимание, инициатив ярких не было, интереса к партии тоже давно никто не проявляет.

Второй. От объединения проиграет региональное отделение партии в Алтайском крае. Оно было одним из самых сильных. Объединение с бывшими НОДовцами, которые в своё время требовали выгнать из Правительства РФ ставленников США и проводили прочие ультраправые акции, голосов не добавит.

Третий. Основная база для объединения — это конечно Справедливая Россия. То есть, в целом, партия должна сменить название, немного изменить идеологию, точечно поменять лидеров и это уже будет новая партия. Интересны условия объединения, потому что встаёт вопрос, что делать с депутатами и будущими кандидатами, с которыми уже были достигнуты договорённости о выдвижении.

Четвёртый. Процесс создания новой партии позволяет действующим депутатам как в Госдуме, так и в регионах, начать переговоры о переходе в другие политические объединения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об объединении «Справедливой России» (СР) с партиями «За правду» и «Патриоты России» объявил председатель СР Сергей Миронов. По его словам, скорее всего, обновлённая партия получит название «Справедливая Россия — За правду». А само объединение необходимо для того, чтобы «влиять на социальную политику государства».