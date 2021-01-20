Москва, , 11:31 — REGNUM В 2021 году российская система здравоохранение должна взять под контроль распространение коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 января заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"2021 год — наша задача взять под контроль коронавирусную инфекцию. Мы должно приложить максимум усилий для формирования коллективного иммунитета», — заявил Мурашко.

«Следующая задача — это реализация национального проекта и государственной программы по модернизации первичного звена. Пул проектов по цифровой трансформации, крайне важный для населения и в том числе по коммуникации между медицинской организацией и пациентом», — указал он.

Мурашко поблагодарил членов Совета Федерации за содействие и обратился с просьбой поддержать ряд важнейших документов для отрасли, законопроектов, направленных на повышение устойчивости системы здравоохранения.