Киев, 20 января 2021, 11:06 — REGNUM На Украине грядёт политический кризис. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко 19 января в эфире телеканала 112.ua.
Бойко считает, что в ближайшее время правительство Украины может уйти в отставку. Он пообещал, что ОПЗЖ поддержит данное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить, не завышают ли местные власти тарифы на коммунальные услуги.
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