Соединённые Штаты Америки, , 10:58 — REGNUM Россия настроена на дестабилизацию Украины и Грузии, в том числе и с помощью флота. В этом уверен кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин. Такое мнение он высказал в письменных ответах членам Конгресса США.

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«Российская военно-морская деятельность в Чёрном море и в Восточном Средиземноморье, вероятно, направлена на поддержание давления, которое является частью продолжающейся кампании России по подрыву и дестабилизации Украины и Грузии», — подчеркнул Остин.

Он также считает, что Россия бросает вызов операциям США и американских союзников, всяческими способами усложняя их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии национальной обороны. При этом он назвал Россию «ключевым противником», а Китай — «нарастающей угрозой».