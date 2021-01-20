Соединённые Штаты Америки, 20 января 2021, 10:58 — REGNUM Россия настроена на дестабилизацию Украины и Грузии, в том числе и с помощью флота. В этом уверен кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин. Такое мнение он высказал в письменных ответах членам Конгресса США.
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Он также считает, что Россия бросает вызов операциям США и американских союзников, всяческими способами усложняя их.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии национальной обороны. При этом он назвал Россию «ключевым противником», а Китай — «нарастающей угрозой».