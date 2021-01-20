Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Гражданин Израиля Авиам Села, который осужден в США за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, помилован уходящим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Президент Трамп полностью помиловал Авиама Селу. Господин Села — гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда», — говорится в сообщении.

Также указывается, что помилование Селы было поддержано израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и уточняется, что Израиль «принес полные и недвусмысленные извинения и попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден не были помилованы уходящим президентом США Дональдом Трампом.