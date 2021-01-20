Варшава, , 10:51 — REGNUM 19 января Варшавский окружной суд вынес постановление о том, что сотрудники польского телеканала TVN обязаны выпустить опровержение информации, которую сообщили в рамках одной из программ. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

15 июля 2020 года в программе «Факты» на телеканале TVN ведущий заявил следующее: «Чиновники хотят посадить юристов Ягеллонского университета на скамью подсудимых», комментируя административный процесс против сотрудников данного университета.

В министерстве юстиции Польши посчитали это искажением фактов. На официальных источниках ведомства после выхода программы в эфир появилась следующая информация: «Термин «подсудимый» относится только к уголовному процессу. Дело юристов Ягеллонского университета носит административный характер. Они не подсудимые, и не могли быть посажены на скамью подсудимых».

Позже ведомство подало иск в суд на телеканал.

Решением суда руководство телеканала обязуется возместить судебные издержки.