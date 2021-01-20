Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума осудила политику двойных стандартов и недопущении нарушения прав демонстрантов (митингующих) в Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, соответствующее заявление приняла Госдума.

Депутаты осудили непропорциональное применение силы полицией и политику двойных стандартов в Европе, прежде всего, речь идет о Германии и Франции, где граждане выразили протест против ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Однако, обратили внимание в нижней палате парламента, власти Германии и Франции продолжают гневно клеймить действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу.

«Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание», — отмечается в документе.

Государственная дума призвала парламентариев и правительства европейских государств продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом, а также в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний.