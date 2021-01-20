Тегеран, , 09:16 — REGNUM 19 января армия Исламской Республики Иран начала военные учения «Эктедар 99» на побережье Макрана (Южный Иран) с участием авиационной службы сухопутных войск, спецназа и войск быстрого реагирования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Военные учения под названием «Эктедар 99» стартовали на побережье Макрана в присутствии командующего иранской армией генерал-майора Сейеда Абдолрахима Мусави, командующего сухопутными войсками иранской армии бригадного генерала Киумарса Хейдари, а также командиров и должностных лиц генерального штаба вооруженных сил и штаба армии Ирана.

Ожидается, что военные учения пройдут с участием воздушно-десантной бригады, бригады спецназа и бригады быстрого реагирования при транспортном и боевом обеспечении военно-воздушных сил стран.

Учения будут проводиться сухопутными войсками армии с ключевой задачей проведения успешного наступления и уничтожения предполагаемых целей посредством комбинированных стратегий, предназначенных для адаптации сухопутных войск армии к современным реалиям.